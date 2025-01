Les Petites cités de caractère c'est quoi?

Fantine Rosel, chargée d'animation culturelle et patrimoniale aux Petites cités de caractère et Sarah Chajari, photographe, toutes deux originaires de Rennes mènent un projet depuis le printemps 2023 mêlant patrimoine vivant et collecte de mémoire dans diverses villes de Bretagne. Comment ? Grâce aux radios associatives. Radio Évasion collabore activement à ce projet, elles sont venues nous l’expliquer et nous rappeler les objectifs de l’association.

https://www.petitescitesdecaractere.com/

Une association pour préserver les petites communes rurales et leur patrimoine

C’est en 1975 en Bretagne que tout commence. Certaines petites communes rurales commençaient à perdre de leur statut, leur population. Difficile dans ces conditions d’entretenir un patrimoine régional, national voire européen parfois exceptionnel, l’idée est alors de créer un label capable d’allier une préservation pérenne et de redonner de l’attrait pour la cité grâce à un tourisme responsable. Depuis le concept a largement dépassé la Bretagne. Aujourd’hui, l’association est devenue nationale.

...Et par la radio, les relier

Après avoir pris connaissance de la charte de qualité et de ses engagements vis à vis des Petites cités de caractère, la commune adhérente et l’association œuvrent ensemble pour mettre en lumière le patrimoine et le matrimoine à travers de nombreux projets.

Cet été, certaines radios associatives opérant dans des cités adhérentes, ont participé à une vaste opération de collecte de mémoire, grâce à des ateliers radiophoniques chez ou avec des habitants très âgés, ayant des difficultés ou incapacités de déplacement.

Le but était à la fois créer du lien entre des personnes isolées et des personnes de la commune, apporter une expérience média, faire participer physiquement les seniors à des projets communs.

Les radios proposeront des restitutions, des diffusions des mémoires collectées jusqu’en juin 2024...une raison de plus pour rester à l’écoute !