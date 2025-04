Edition 2025 du Petit guide marin de la rade de Brest : un outil pratique et au service de la préservation des espaces naturels

C'est un petit outil bien pratique et qui tient dans la poche, utile pour connaître les horaires des marrées et des informations sur la biodiversité de la rade de Brest et sa préservation indispensable.

Un petit guide qui s'adresse un peu à tous ceux qui aiment la rade de Brest et que l'on peut se procurer au Parc Naturel Régional d'Armorique, dans les offices de tourismes, dans les capitaineries mais aussi sur Internet, en version calaméo ici : https://www.calameo.com/books/0072112265d1293795070