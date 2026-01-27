Découvrez le petit guide marin 2026 de la rade de Brest qui vous permettra de comprendre et de préserver la biodiversité de ce riche milieu, si particulier.

C'est un petit outil bien pratique et qui tient dans la poche, utile pour connaître les horaires des marées et des informations sur la biodiversité de la rade de Brest et sa préservation indispensable : le Petit guide marin de la rade de Brest sort chaque année depuis 2019.

C'est le Parc naturel régional d'Armorique qui édite ce livret gratuit que l'on peut se procurer au siège du PNRA au Faou, dans les mairies, offices de tourisme et les capitaineries des ports de la rade, et en version numérique sur Calaméo en cliquant ici.

La rade de Brest un écosystème unique entre terre et mer

Le guide est un outil de sensibilisation du public usager de la rade, quelles qu'en soient les activités (pêche à pied, randonnée, plaisance) pour faire comprendre combien ce milieu est spécifique. C'est un milieu marin, mais relativement fermé, ce qui lui permet d'abriter des espèces Atlantique comme la Coquille Saint-Jacques ou les pétoncles, mais aussi les espèces d'estuaires.

Les milieux les plus riches de la rade ce sont, en bord de mer, les vasières intertidales, surmontées de leurs prés salés ; les champs de blocs (petits blocs de pierre bien serrés) ; sous l'eau, les champs de maërl (un végétal qui fabrique des structures calcaires qui servent d'abris à de multiples animaux, et les herbiers de zostères, des plantes à fleurs terrestres habituées à vivre sous la mer, qui ont besoin de lumière pour leur photosynthèse et avec lesquelles cohabitent des espèces de poissons, des diatomées, etc. Et dont les racines stockent de l'énergie et du carbone.

Un milieu fragile à préserver en adaptant les activités humaines

Outre les pathologies qui peuvent affecter végétaux et animaux, les activités humaines peuvent avoir des impacts sur les milieux et les espèces sauvages.

Vous pouvez observer les oiseaux qui hivernent en rade de Brest (Grèbe à cou noir qui plonge pour se nourrir ou échassiers limicoles comme l'Huitrier-Pie), mais tenez votre chien en laisse ; s'il court vers les oiseaux sauvages, il épuisera inutilement leur énergie. De même, les phoques présents toute l'année doivent être observés de loin.

Le Petit guide marin comprend aussi des recommandations pour pratiquer une pêche à pied respectueuse : remettre un bloc qu'on a soulevé, mais avec délicatesse. Sous ces petits rochers, vivent des éponges ou des ascidies, petits animaux en forme de fleurs.

Si vous êtes adepte de la plaisance, veillez à jeter l'ancre sur un fond sableux vierge de maerl ou de zostère, pour ne pas endommager leurs implantations et leurs habitants.

Des programmes pour restaurer les milieux ou des espèces presque disparues

Pendant les huit dernières années, le Parc d'Armorique a restauré les habitats marins des zones Natura 2000 grâce au programme européen Life Marha : suivi des bancs de maërl, amélioration des usages en concertation, ramassage de déchets, création de mouillages écologiques, lutte contre les espèces invasives comme la Spartine américaine ou création d'outils de sensibilisation comme le Petit guide marin de la rade de Brest.

D'autres programmes sont en cours comme REHPAR qui a pour but de restaurer les récifs d'huitre plate, une espèce autrefois florissante en rade de Brest et qui a presque disparu du fait de multiples erreurs humaines ; des modules artificiels sont placés dans des endroits stratégiques de la rade où les larves d'huîtres peuvent se développer.