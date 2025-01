Perrin Remonté est géographe ; il est surtout cartographe ; ses cartes sont à la fois instructives, mais aussi artistiques et parfois fictives. Ce jeune Brestois est forcément beaucoup inspiré par l'univers maritime.

Le site internet de Perrin Remonté

Image de couverture : La Bretagne à + 70 m d'élévation du niveau marin par Perrin Remonté

La carte a de l'avenir. Elle se décline même en émissions de télévision, voire de radio ! Évidemment, sa forme est plus souvent numérique. Avec l'explosion des données disponibles, les géographes peuvent réaliser des cartes de toute sorte pour représenter de multiples sujets, sans même sortir de leur bureau. C'est un peu dommage du point de vue de Perrin Remonté, géographe brestois de 26 ans qui aime sillonner le territoire à pied ou enfourcher son vélo pour tâter le terrain qu'il transforme en cartes. L'une de ses dernières créations propose d'ailleurs un Tour de France géologique à vélo, pour découvrir les richesses du sous-sol et ce qu'elles nous racontent de l'histoire géographique de notre pays, de la Bretagne aux calanques marseillaises.

Les cartes, médias efficaces pour expliquer la complexité du monde

La carte est en effet un formidable outil de transmission et de vulgarisation des enjeux sociaux, politiques, économiques, naturels. Perrin Remonté a par exemple eu l'idée de transformer les populations des régions françaises en montagnes dont la hauteur est proportionnelle au dynamisme démographique. L'île-de-France devient ainsi une montagne de 50 000 mètres de haut qui domine de vastes zones immergées au centre du pays...

Le temps de réalisation d'une carte, même ordinaire d'un point de vue esthétique, dépend d'abord de sa taille. Plus la carte est grande, plus il faudra la parsemer de détails et donc plus sa conception nécessitera de données. Ces dernières sont parfois difficiles à trouver et peuvent demander un minutieux travail d'enquête.

Des fictions cartographiques avec de la Bretagne et de la mer dedans

Perrin Remonté a travaillé pour des organismes scientifiques comme l'Inrae, ou des magazines (eux aussi très friands de cartes) et il est désormais cartographe indépendant. Cela lui laisse le temps de poursuivre aussi ses projets personnels, comme cette carte (devenue célèbre) qui imagine la Bretagne après une élévation du niveau marin de 70 mètres (si tous les glaciers de la planète fondaient), ou bien Le portulan moderne inspiré des cartes de navigation par cabotage au Moyen Âge et qui imagine l'écotourisme du futur, un chassé-croisé entre Juillettistes et Aoutiens par bateau à voile.

Des œuvres d'art disponibles en version papier

Perrin Remonté aime modifier les perspectives, comme sur sa carte Rivières arborescentes qui nous présente les fleuves et leurs bassins versants dans une orientation qui leur donne l'allure d'arbres, avec des villes en guise de fruits. La Loire prend des allures de chêne et devient un Quercus Robur Ligeris.

Car les cartes de Perrin Remonté sont particulièrement soignées. Le géographe est aussi un artiste. Il expose d'ailleurs parfois ses œuvres qu'on peut aussi acheter. Une idée de cadeau voyageur pour Noël ?