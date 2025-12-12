Dans le cadre d'un master EGEL en lien avec la Chaire transitions portuaires et maritimes de l'Université de Bretagne occidentale, Lucas Lopez a mené l'enquête sur les perceptions sonores et olfactives du port de commerce de Brest. Il en a même fait un podcast à écouter ici !

Après un premier Master en histoire des représentations des imaginaires sociaux, Lucas Lopez a postulé au Master Egel – Expertise et gestion de l'environnement littoral — de l'UBO et le stage relatif a été dirigé par la Chaire transitions portuaires et maritimes. La chaire partenariale réunit l'université et les acteurs socio-économiques liés au port et c'est dans le cadre du groupe "humanités portuaires" que le travail de Lucas a été accompagné. Il s'agissait donc de s'interroger sur l'ambiance, et en particulier les perceptions sensorielles, du port de commerce de Brest. Comme le stage ne durait que quatre mois, il fallait réduire le champ de recherche et le choix s'est donc porté sur deux sens : l'olfaction et l'audition.

Imaginaire portuaire et perceptions sensibles des ambiances du port

La recherche a commencé par la lecture d'autres travaux liés à la perception des ambiances, mais aussi à l'imaginaire associé aux ports, notamment la thèse de Damien Cailloux, Les Mystères de l'Ouest : les représentations des bas-fonds portuaires dans l'ouest de la France (XIXe-XXe siècles), complétée par la lecture de textes littéraires ou l'écoute de chansons anciennes. Sur le terrain, Lucas Lopez a choisi trois approches : les observations sociologiques (avec une grille d'observation, la captation de photos et de sons) ; la mesure de l'intensité sonore le long de trois transects urbains avec un sonomètre ; et la réalisation d'un questionnaire des perceptions (le plus long à mettre en œuvre) qui a reçu 202 réponses.

Les odeurs du port de commerce de Brest : pas trop de soja finalement

L'odorat est un sens peu investi ; il n'existe pas vraiment de référentiel commun et on a plus de mal à qualifier ce qu'on sent. Lucas Lopez a en effet pu constater que les personnes interrogées avaient des difficultés à donner les cinq mots demandés pour qualifier les odeurs du port de Brest. Au total, 700 mots ont été recueillis malgré tout (contre 900 pour les bruits). Étonnamment, les odeurs associées au port de Brest sont en premier lieu les parfums de "mer" ; c'est surprenant dans la mesure où le port est un espace très artificiel. Mais le questionnaire permet peu d'entrer dans l'intimité des personnes. Les réponses sont "spontanées" et parfois liées aux représentations davantage qu'à la réalité de ce qui est perçu. Les odeurs liées au trafic routier sont cependant évoquées en second. L'odeur du soja, liée à l'activité économique proprement dite, est citée en troisième, pas forcément négativement. Les personnes qui vivent à Brest depuis longtemps en particulier associent l'odeur du soja à l'identité du port.

Une ambiance sonore faite de moteurs, de goélands et d'échos festifs

Les perceptions sonores du port surprennent moins : elles relèvent d'abord du transport routier, le port étant un axe majeur de circulation et un gros pôle économique. La seconde catégorie citée est cependant celle des sons naturels : oiseaux marins (les oiseaux non marins sont peu évoqués). Enfin, ce sont les bruits "festif" qui sont associés au port de commerce de Brest : bars, restaurants, concerts, etc. Logique quand on sait que Brest a été à l'avant-garde de la valorisation et de l'animation festive de son port, par la création des Jeudis du port.

Le stage confirme l'intérêt du sujet, qui mériterait d'être creusé ; par une thèse notamment.

Dès la conception du stage, Marie Perros qui était alors l'ingénieure d'études de la Chaire a eu l'idée de présenter le travail de Lucas sous forme de podcast. Le choix a cependant été de limiter l'angle de ce documentaire à la dimension sonore, avec l'appui de Transistoc'h (à écouter ci-dessous). Ce podcast pourrait être diffusé, au moins partiellement, à l'occasion d'un des Cafés du port proposés par la Chaire au grand public.

Le prochain Café du port aura pour thème les liens entre les ports et leur ville ; il a lieu aux Enracinés à Brest le 22 janvier 2026 à 18 h 30 (entrée libre).