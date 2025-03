De vrais habitués du Bistrot, à qui la chanson à texte doit beaucoup localement : la septième visite de Marie et Eric Pellerin, initiateurs de la programmation chanson française Les originales de Morlaix.

Ce vendredi 21 mars 2025, jour de la sainte Clémence (cela n'a rien à voir, quoique...) la fine équipe en demande beaucoup à ses éventuels auditrices et auditeurs !

Nous recevions en studio, pour la septième fois (7, chiffre porte-bonheur et patrie de Tonton Georges) Marie et Eric Pellerin, passionné(e)s de chansons à texte, de rencontres épiques, de découvertes impromptues et co-créateurs des "Originales" : ce fut d'abord un festival (4 éditions) qui a évolué en rencontres saisonnières, telles que la Printanière (en mars, avril et mai) qu'ils sont venus nous présenter aujourd'hui.

Recevoir, promouvoir les auteurs compositeurs et interprètes d'un circuit qui, bien que parallèle, tient bon la barre, avec plus de 200 artistes qui ont parcouru le pays de Morlaix depuis la création des Originales ; ajoutez-y le groupe la Souris Noire, où ils exercent leur talent, c'est plus qu'une passion... osons le dire, au moment où l'on parle de conclave, c'est un sacerdoce !

Une belle heure d'amitié. Qu'on se le dise !