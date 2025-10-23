À Dinéault, Nicolas Hector véhicule un savoir-faire rare : le pinstriping et la peinture en lettres. Après plusieurs années passées dans la publicité adhésive, il a fondé Fast Lane en janvier 2023 pour renouer avec l’art traditionnel du pinceau. Dans son atelier, il trace à la main des filets décoratifs, des lettrages uniques et des ornements vintages sur des motos, des voitures, mais aussi des clefs à molettes industrielles, des casques, des blousons...

Le site internet de Fast Lane

Chaque trait est réalisé avec minutie, dans le respect des techniques de ses pairs Ed Roth et Von Dutch.

Le pinstriping, c'est l'art de tracer à la main de très fines lignes de peinture. Ces lignes peuvent être simples ou former des motifs complexes, souvent symétriques, pour souligner les formes ou ajouter une touche d’élégance et de personnalité.

Dans les années 50, Le pinstriping devient un élément emblématique de la Kustom Kulture, un mouvement artistique lié aux hot rods et aux motos customisées. Des artistes comme Von Dutch (Kenny Howard), Dean Jeffries et Ed "Big Daddy" Roth ont révolutionné cet art en le rendant plus libre et surtout provocatrice.

Pour réaliser de telles œuvres, Nico utilise des pinceaux spécifiques d'une dixaine de centimètres appelés trainard et pinceau à scrolling.