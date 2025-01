En sociologie, on étudie les relations entre les humains et les effets de la société sur les individus. Pour cela, on"met" des lunettes de sociologue, c’est à dire qu’on va regarder ce qui nous entoure comme si c’était la première fois, sans jugement, pour questionner nos fonctionnements.

En sociologie, on s'intéresse aussi bien à de grandes institutions comme l’État qu'à de plus petites choses comme notre rapport aux tatouages.

Le vote vu par les sociologues

Pour cette première pause sociologique, on va s'intéresser à la pratique du vote en France. On va se demander comment les français sont devenus des électeurs.

Pour rappel, les françaises n'ont eu le droit de vote qu'en 1944...

Genre et cour de récréation

Dans cette nouvelle Pause Socio, on va s’intéresser au genre et aux cours de récréation. Dans les cours de récréation, généralement, les garçons jouent avec les garçons à des jeux sportifs et occupent une grande partie de l’espace ; les filles elles jouent avec les filles à des jeux calmes dans les coins de la cour. Mais alors quels effets ont ces occupations différentes de l’espace ? Et est ce que des outils sont mis en place pour lutter contre cette inégalité spatiale et de genre ?

Et la rue elle est à qui ?

C’est un slogan souvent présent dans les manifestations, et auquel on va partiellement répondre dans ce nouvel épisode de la Pause Socio. Mais en fait, la rue elle est à qui ?

Après avoir vu, dans le dernier épisode, comment l'espace était réparti de manière genré dés la cour de récréation, on va se rendre compte que cette inégalité vaut aussi pour la rue. En terme de genre, ce sont les hommes cisgenres qui sont présents dans la rue, et dans l'espace public en général. Comment s’explique cette sur-présence des hommes cisgenres ? Quelles solutions peuvent être pensées face à ce constat ?

La famille : lien biologique ou lien social

Dans cet épisode, on s’intéresse à l’institution familiale : qu’est ce qui fait famille ? En quoi notre vision française de la famille nucléaire, de l’importance des liens biologiques sur les liens sociaux, impacte les individu.e.s et plus particulièrement les personnes LGBTQIA+ ?

Socialisation genrée

Dans ce nouvel épisode de la pause socio, on fait le point ensemble sur ce qu’est la socialisation genrée : pourquoi on remarque des différences de comportements entre les filles et les garçons ? Par qui se font ces apprentissages genrés ? Jusqu’à quand dure la socialisation de genre ?

Les sondages

Dans cet épisode de la Pause Socio, on va s’intéresser au sondage et surtout aux critiques qui peuvent lui être fait. Alors bien sûr, il y a des critiques qui sont formulées sur la méthode (échantillon choisi, forme de la question, etc). Mais Pierre Bourdieu va plus loin en remettant en cause le principe même du sondage !

Ségrégation économique

Dans cet épisode de la Pause socio, on s'intéresse à la ségrégation économique. Comment se répartit la population dans les villes françaises en terme de classes sociale ? Qui vit où ? Qui vit avec qui, ou plutôt, qui accepte de vivre avec qui ? Grâce aux études des sociologues et notamment de Edmond Preteceille, on se rend compte que les populations les plus ségrégées ne sont pas les populations les plus pauvres et que cette ségrégation résulte de choix réfléchis et volontaires.

Race sociale

Dans les sciences sociales, on utilise les termes de "personnes racisées". Mais ça veut dire quoi un "personne racisée"? Dans cet épisode de la Pause Socio, on fait un retour historique sur le terme de "race" et on s'attarde sur l'intérêt d'avoir une lecture de la société en terme de race sociale.