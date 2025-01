Dans Jules Verne Planète océan, l'océanographe géologue Paul Tréguer revisite les romans maritimes du célèbre écrivain à la lumière des sciences contemporaines. On y découvre le savoir et la curiosité scientifique de l'écrivain nantais et ses intuitions géniales.

Jules Verne Planète océan, de Paul Tréguer, paru aux éditions Harmattan, dans la collection Espaces littéraires peut être acheté en librairie ou en version numérique.

Bien sûr pour Paul Tréguer, les romans de Jules Verne ont été fondateurs. Sa littérature pleine d'aventures mais aussi de "sciences en action" l'a captivé comme elle happe beaucoup de lectrices et de lecteurs. C'est L'île mystérieuse qui a suscité chez le jeune Paul une vocation de chimiste. Ce dernier roman de la trilogie maritime de Jules Verne est d'ailleurs le premier qu'explore Paul Tréguer dans son essai, avant d'aborder Les enfants du capitaine Grant et Vingt-mille lieues sous les mers.

Jules Verne, un écrivain de la mer

Dans cet ouvrage, l'océanographe nous rappelle que Jules Verne était bel et bien un homme de mer (il a possédé trois bateaux). Le capitaine Nemo (prince révolté devenu homme sage au soir de sa vie), le scientifique (ingénieur physicien et chimiste) Cyrus Smith et Edward Glenarvan le marin sont les trois personnages dans lesquels Paul Tréguer se reconnait et dont il nous fait revivre quelques aventures ou ...quelques découvertes.

Des connaissances et intuitions scientifiques étonnantes

On s'étonne des connaissances géologiques, chimiques ou physiques de l'écrivain du 19e siècle, de sa vision des submersibles (expérimentés en réalité dès Napoléon Ier), de ses intuitions géniales : l'épuisement des ressources d'énergie fossile, l'exploitation de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, le volcanisme sous-marin, les organismes bioluminescents...

On comprend ses visions largement dépassées aujourd'hui de l'ethnologie, des courants marins et autres maelstrom (tourbillons marins qui emporteraient des navires entiers mais qui n'existent pas) ou son ignorance de l'impact des énergies fossiles sur le climat.

Paul Tréguer nous explique tout cela ; il imagine aussi ce qu'écrirait Jules Verne aujourd'hui au 21e et vers quelles quêtes (sans doute spatiales) il tournerait ses personnages.