À l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2023, Châteaulin organise une fête de son patrimoine vivant au vieux bourg dimanche 17 septembre 2023 à 14h. Le cercle celtique Alc'houederien Kastellin présentera les danses du Pays rouzig.

Ghislaine Fur la présidente du cercle Alc'houederien Kastellin est intarissable sur les danses du Pays rouzig. Ce territoire du centre Finistère qui va de Saint-Rivoal à Argol et de Daoulas à Gouezec, doit son nom à la couleur orangée du gilet masculin du costume traditionnel. C’est un pays moins connu que les pays glazik ou bigouden et justement le patrimoine vivant, des chants et des danses a été moins bien collecté. Dès 1946, il a déjà fallu collecter auprès des personnes âgées pour ne pas perdre la gavotte locale, en quadrette.

Le « Patrimoine Vivant » (les pratiques, les expressions, les connaissances et les savoir-faire transmis d’une génération à l’autre y compris les fêtes et rituels) est en effet le thème des Journées européennes du patrimoine 2023. Châteaulin a donc choisi de proposer des animations autour de « Terroir & danse » au Vieux bourg, site historique de la ville. On pourra aussi découvrir les 6 édifices religieux de la commune.

Téléchargez le programme complet des JEP 2023 à Châteaulin.