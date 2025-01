Le patrimoine du Faou porte encore les traces des usages anciens de l'eau, notamment les moulins qui étaient nombreux autrefois. L'association Tenzoriou bro ar Faou a conçu des circuits autour de ce thème.

Les 21,22 et 23 juin 2024, les Journées du patrimoine de pays et des moulins (JPPM) avaient pour thème « L’eau, utile à tous ». L'association Tenzoriou bro ar Faou en a profité pour valoriser le patrimoine lié à l'eau dans ses deux circuits, celui du bourg (3km) et celui du Faou à Rumengol. Lavoirs, bornes de fontaines, ponts... l'eau est bien sûr un élément très présent sur la commune, au fond d'une ria puisque la rivière du Faou se jette dans la rade de Brest.

L'eau a aussi fait tourner de nombreux moulins par le passé. Le dernier a cessé son activité en 1996 et il ne reste plus beaucoup de traces de ces bâtiments à énergie renouvelable d'antan : moulins à grains, mais aussi à tan (pour broyer l'écorce destinée à tanner les peaux), scierie hydraulique... Le Faou a compté jusqu'à 60 moulins, certains ont travaillé une centaine d'années. Beaucoup fonctionnaient grâce à la force de l'eau, mais d'autres avec celle du vent.