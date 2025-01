La vie simple de Samuel Lewis !

Samuel Lewis nous fait l'honneur de sa visite pour la 30e de Pat'blabla, avec Patrice Salaün et M. Seb.

Son livre " La vie simple, autonome dans son jardin mois par mois " aux éditions Ulmer, connait un joli succès depuis un an, entre dessins et textes ! Le journal " Le Monde " est même venu à sa rencontre, dans sa ferme du Centre-Bretagne ! Bientôt, il aura les honneurs de France Inter !

Un moment magique, où Samuel a même repris à capella The Dubliners !

Programmation musicale : Isabelle Adjani " Ohio ", The Dubliners " Go to sea no more " (choix de l'invité), Les Garçons bouchers " La lambada ", Nolwenn Korbell et Soïg Sibéril " Bugale Breizh ", générique Roger Glover " Love is all ".

Chronique bouquins : " La petite maison rustique " Tome 1 de 1802 !

Rendez-vous le jeudi 28 novembre avec le magazine brestois consacré à la photographie " Straed "

Biz à l'œil