Pat'blabla : un retour très Rock'n'roll !

Pat'blabla pour la première de la saison et la 27e, avec Patrice Salaün et M. Seb. Un retour très rock'n'roll avec le collectif brestois Tricard, représenté par Sabine Teurtrie et Etienne Grass, pour évoquer la 3e édition du festival musical " Crasse de Meule ".

Il débutera ce jeudi 3 octobre avec la diffusion du documentaire " Punk the capital, building a sound movement " aux Studios à Brest (20 h), en présence du réalisateur James Schneider.

Le festival se poursuivra vendredi et samedi sous chapiteau, au Parc à chaînes, avec quatre groupes par soirée (19 h, 10 euros).

Conseils pratiques : ramène ton gobelet, pas de carte bancaire, pas de parking, pas de pré-ventes, ouverture billetterie 18 h sur place.

À noter que l'artiste australien Long Hours fera le show samedi 5 octobre à midi, au bar le Triskell Bihan, Place Guérin ! Et on le retrouvera le soir au Parc à Chaînes !

Programmation musicale de l'émission : Nick Cave " Death is not the end ", Magnetix② (sur le festival) " Time after time ", Stiff Richards " Dig " (choix de l'invité), Long Hours (sur le festival) " True dream ", générique de fin Grassman vs Bigfoot " Do the shout ".

Chronique littéraire

Sabine Teurtrie nous a apporté une bd/roman graphique " Punk rock et mobiles home " de Derf Backderf aux éditions Ça et là.

Etienne Grass propose un poche de chez Rivages/Noir, " 44 jours " de David Peace.

Pat a craqué cet été pour ce qui sera, pour lui, comme le roman de 2024 ! " Somnanbule " de Dan Chaon chez Albin Michel !

