Patblabla reçoit l'historien brestois Roland Bizien.

Pour la 28e de Pat'blabla, M. Seb et Pat'rice reçoivent l'historien brestois Roland Bizien. Il nous présente son livre aux Editions Goater, " Vivre dans la fureur de Brest, 1889-1914... ".

Un invité passionnant et passionné...

Chronique littéraire : Philippe Durant " Audiard en toutes lettres " au Cherche Midi et de Pierre-Julien Brunet " Gainsbourg, Ecrire, S'écrire... " Editions Pur (Choix de l'invité). Scott Thomas " L'horreur de Kill Creek " chez Bragelonne (Choix de Pat).

Programme musical : Men at work " Who can it be now ", David Bowie " Dollar days " (choix de l'invité), The English Beat " Mirror in the bathroom ", Gérard Manset " Entrez dans le rêve ", générique de fin Roger Glover " Love is all "

Invité jeudi 31 octobre : Stéphane Roudaut (Maire de Gouesnou)

Biz à l'œil