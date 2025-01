Pat'blabla et Obscur Feuillage sortent du bois !

Pour cette 23e de Pat'Blabla, Patrice et M. Seb accueillent le chanteur du groupe Obscur Feuillage, Julien Paitel, ainsi que Louis Pers, accompagnateur d'artistes. Avant de participer au festival off d'Avignon (début juillet), Julien va rejoindre la Cité des Papes... en vélo ! Et chaque soir, il donnera un mini-concert dans son village-étape !

Dans l'émission, Julien en véritable show-man, joue un morceau...

Dans la rubrique " On parle littérature ", Julien évoque " La légende de la mort " d'Anatole Le Braz et " Le couple et l'argent " de Titiou Lecoq. Louis Pers lui, a choisi " Les lois fondamentales de la stupidité humaine " de Carlo M. Cipolla et " Enfin te voilà " de Pierre Durand.

Pat présente chez Le Livre de Poche (imaginaire), " Malorie " de Josh Malerman. Un page-turner incontournable, la suite de " Bird box ".

Programmation musicale : Lenny Kravitz " Are you gonna go my way ", Dexys Midnight Runners " Come on eileen " (choix de l'invité), Obscur Feuillage " Hollywood ", La Gammine " Jusqu'à la lune ".

Rendez-vous jeudi 6 juin avec le poète et écrivain Pierre Tanguy

Biz à l'œil