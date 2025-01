Pat'blabla et Erwan Obion en Super Héros !

Le dessinateur et auteur brestois Erwan Obion est l'invité de cette 32ᵉ de Pat'blabla et dernière émission avant 2025 ! Il nous présente son exposition " Comics d'ici " qui se déroule aux Enracinés, rue d'Aiguillon à Brest… Un Pat'blabla entre parties de fous rires et manque de sérieux assumé…



Programmation musicale : Viagra Boys " Ain't nice ", Los Fastidios " Take a stand ", The Beatles " Here comes the sun " (choix de l'invité), Amyl and The Sniffers " Security ", Noam " Spider-man "... Générique Roger Glover " Love is all ".

Chronique bouquins : BD " Penss et les plis du monde " de Jérémie Moreau chez Delcourt et " Shane MacGowan " de Richard Balls, éditions de La table ronde.





Rendez-vous le jeudi 9 janvier 2025

Biz à l'œil et bonnes fêtes

Pat et M. Seb