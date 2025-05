" Krank Du " serre la pince de Pat'blabla !

Mathieu Le Guern, alias " Krank Du " (Crabe noir) est l'invité de la 41e de Pat'blabla !

Photographe, graphiste, cheville ouvrière des tiers-lieu " La Serre " à Plougastel-Daoulas et Landerneau, il organise aussi la manifestation " Art Ribin " qui se déroulera sur la presqu'île Plougastel les 14 et 15 juin prochains.

Durant deux jours, vous pourrez visiter de nombreux ateliers d'artistes...

Chronique lecture : " Toutes les créatures " aux éditions Phébus.

Programmation musicale : Cyndi Lauper " Girls just want to have fun ", Royal Pantone " Black " (choix de l'invité), Cass Elliot " Make your own kind of music ", Mickael Guerrand " La promesse ", Ukan " Kanenn ar bleiz "...

Rendez-vous le jeudi 5 juin

Biz à l'œil