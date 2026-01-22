Pat'blabla et Jules Raillard font leur cinéma !

Pour la 50e de Pat'blabla, Pat et M. Seb reçoivent le producteur (Productions Rita et Marcel), réalisateur et scénariste brestois Jules Raillard.

Sa première réalisation de publicité, c'était... les crêpes Whaou ! Son premier court-métrage en 2015, diffusé dans les festivals de Berlin et Brest, c'était l'excellent " Putain "...

C'est le programme court " On K'Air ", qui raconte l'histoire de deux animateurs paumés d'une radio brestoise, qui le révèle à un public plus large. Les trois saisons sont visibles, entre autres plateformes, sur YouTube et c'est un succès à l'humour second degré !

Chronique lecture : " Privé d'amour " de Philippe Paringaux.

Programmation musicale : Bronski Beat " Smalltown boy ", Deportivo " La brise " (Choix de l'invité), " Novocaine " Genrix, Corbal et Shiloh Dynasty, Jean Guidoni " Y'a un climat ", Tom Tom Club " Genius of love ", Roger Glover " Love is all ".

Pat'blabla revient le jeudi 5 février avec David Happe