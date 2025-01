Pat'blabla et Jean-Luc Uguen refont le match de l'ASB !

Dans cette 18e de Pat'Blabla, M. Seb et Patrice reçoivent Jean-Luc Uguen, auteur, voyageur, passionné de football, ancien maire de Cléder et amoureux de sa ville de naissance, Brest...

Sur fond de l'exposition AS Brestoise/Stade Brestois à la médiathèque des Capucins de Brest, jusqu'au 31 mars, il nous présente son livre " ASB, d'hier et aujourd'hui " ainsi que son très intéressant " Brest/Liverpool - Liverpool/Brest, sœurs jumelles - twin sisters " aux éditions Nombre 7.

Un invité, grand fan des Beatles, qui nous a emporté dans son univers...





Programmation musicale : The Pogues " Fairytale of New-York ", Syndrome 81 " Dans les rues de Brest ", Jean Ferrat " Si j'étais peintre ou maçon " (choix de l'invité), Jimi Hendrix " Still raining, still dreaming ", générique Roger Glover " Love is all ".

RDV le jeudi 28 mars avec Erwan Chartier-Le Floch, pour son livre sur l'explosion de l'antenne TDF de Roc'h Tredudon





Bise à l'œil