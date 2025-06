Hélène du Gouézou et Flöd, les Monts d'Arrée en force !

L'autrice Hélène du Gouézou et le musicien et chanteur Flöd sont les invités de la 42e de Pat'blabla ! Ils vivent tous les deux dans les Monts d'Arrée et représentent parfaitement l'inspiration créatrice de nos montagnes bretonnes.

Hélène a sorti fin 2024 son troisième roman " Louves de l'Arrée ", qui conte le retour en Centre Bretagne de Véfa, ancienne gendarme qui va bientôt devoir résoudre une énigme... Aux éditions Skol Breizh ! Suspens garanti et personnages attachants !

Flöd sort lui son premier vinyle et cd, tout simplement intitulé " Flöd ". Il joue deux morceaux en direct, d'inspiration traditionnelle et folk, contemporaine et issue aussi du folklore irlandais, lui qui a vécu plusieurs années dans la verte érin... Un premier opus en forme de réussite !

Programmation musicale : M.A.O. Cormontreuil " Baby Han ", Flöd en direct du studio, " Ghosts and Shadow " et " The Shipwreck ", " Sea birds "...

Pat'Jaune " Frotté " (choix de Hélène)

Chronique lecture : " Squats et Pirates, chroniques d'occupations et d'ailleurs " aux éditions Seitan Con Bravos.

On se retrouve le jeudi 19 juin avec l'auteur Patrick Cargnelutti

Biz à l'œil