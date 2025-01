Pierre Tanguy, " Haïkus " dans Pat'blabla !

Patrice Salaün et M. Seb ont l'âme poète dans cette 24e de Pat'blabla, car ils reçoivent un spécialiste des " Haïkus ", le Léonard Pierre Tanguy. Son dernier recueil, aux éditions La Part Commune " : " Haïkus du bout de la terre ". Les illustrations du livre, superbes, sont signées Rachel La Prairie.

Une heure d'évasion sur Transistoc'h, pour découvrir le poète, ex-journaliste de Ouest-France, et l'art de ses petits poèmes japonais...

On parle aussi littérature avec la présentation des éditions Mera et le livre palpitant et sombre de l'Italien Antonio Lanzetta, " L'homme sans sommeil ".

Notre invité, lui, nous présente " Le chant du balancier " du moine de Landévennec Gilles Baudry...



Programmation musicale : Malicorne " Dans la rivière ", Didier Squiban " Iroise (Molène) " (choix de l'invité), Stevie Wonder " Happy birthday ", générique de fin Roger Glover " Love is all ".



Pat'blabla sera en direct le samedi 15 juin à 15 h, du Salon du vin nature et de l'illustration au Faou !

La dernière avant l'été, le jeudi 20 juin à 10 h, avec l'arbologue David Happe...

Biz à l'œil