58ᵉ de Pat'blabla avec le journaliste, écrivain et réalisateur de Douarnenez Gérard Alle, pour évoquer son parcours riche en tribulations et expériences... Son dernier livre "C'est ma tournée " est disponible chez Locus Solus, road trip écrit suite à la sortie de son film " Vendanges en utopie ", sur la viticulture en Bretagne.

Programmation musicale : Bill Whiters Lovely day, Jean-Roger Caussimon Le funambule (choix de l'invité), Santana Oye como va, Pierre Perret Le tord boyaux, Two Tone Club One in a million

Chronique lecture : Mais leurs yeux dardaient sur dieu aux éditions Zulma de Zora Neale Hurston

Dernière de Pat'blabla le jeudi 18 juin 2026, avec l'artiste contemporain Edy Edouard