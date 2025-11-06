Atelier “Fopintoture” dans la 46e de Pat’blabla !

Pour cette 46e de Pat’blabla, Patrice et M. Seb accueillent l’artiste peintre Joëlle Vigot et le photographe Jean-François Tilly. Ils exposent, jusqu’au jeudi 13 novembre, à la médiathèque Anjela-Duval de Plougastel-Daoulas, leurs 15 œuvres à quatre mains intitulées « Fopintoture » !

À partir d’algues saisies par Jean-François, Joëlle a laissé libre cours à son imagination pour peindre la suite. Le duo propose ainsi aux visiteurs de l’exposition de s’inspirer de leurs triptyques pour laisser un texte dans une urne prévue à cet effet. Vous avez jusqu’au “Printemps des Poètes” pour, vous aussi, participer à « Fopintoture ».

Chronique lecture : L’Écume des jours de Boris Vian, et Le Parfum de Patrick Süskind. Merci aux éditions Le Livre de Poche (collection “Imaginaire”) pour leurs envois réguliers.

Programmation musicale :

The Selecter « On My Radio » — Jacques Higelin « Champagne » (choix de Joëlle) — Johnny Hallyday « Rock’n’Roll Attitude » (choix de Jean-François) — Grassman vs Bigfoot « Everything Is Fine » — Roger Glover « Love Is All ».

Rendez-vous le jeudi 20 novembre pour la prochaine émission