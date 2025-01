Un Pat'blabla super Poher : le livre explosif d'Erwan Chartier-Le Floch !

Pour cette 19e de Pat'blabla, Patrice et M. Seb reçoivent le rédacteur en chef du Poher Hebdo, Erwan Chartier-Le Floch, au sujet de la sortie de son nouveau livre aux éditions Penn Bazh : Roc'h Tredudon 1974, la bombe et le pylône. En filigrane de ce fait d'histoire passionnant et très marquant pour notre région, il revient bien entendu sur l'existence du FLB (Front de Libération de la Bretagne) et de l'ARB (Armée Révolutionnaire Bretonne).

Autre livre du journaliste/historien, " Callac de Bretagne, ou les obsessions de l'extrême droite française ". Nous revenons avec lui sur ce projet d'accueil de réfugiés en Centre Bretagne, où la " fachosphère " avait créé une ambiance délétère dans la commune, en 2022/2023... Menacés et harcelés, les élus callacois avaient renoncé...

Pour avoir relaté la situation, Le Poher avait été aussi pris pour cible...





Programmation musicale : Stand High Patrol " Brest Bay ", Gérard Manset " Entrez dans le rêve ", EV " Kan bale an A.R.B. " (choix de l'invité), Tom Tom Club " Wordy Rappinghood ", générique Roger Glover " Love is all ".





RDV le jeudi 11 avril avec l'écrivain Hervé Bellec, notre invité fétiche

Bise à l'œil