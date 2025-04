Pat'blabla et Emmanuel Holder s'en vont où ça ? Là-bas dans les Monts d'Arrée !

Emmanuel Holder de Bretagne Vivante est l'invité de Pat'blabla dans cette première d'avril. Il y a bientôt trois ans, en mai 2022, il a filmé le loup de retour en Bretagne, sur la commune de Berrien !

Et du 5 au 20 avril, le photographe naturaliste qu'il est expose au Pôle culturel de Plounéour-Menez (l'ancienne poste), avec deux expositions au programme : " Landes noires " et " Faunes de Nos montagnes " (ouvert les samedis et dimanches de 14 h à 18 h). Emmanuel y sera présent tous les samedis...

En sa compagnie Pat et M. Seb ont aussi évoqué l'incendie passé, les landes, les cerfs et la présence du grand prédateur : le loup !

Programmation musicale : Nina Hagen " African reggae ", Roadrunners " Chatterton " (choix de l'invité), Bouga " Belsunce breakdown ", Téléphone " La bombe humaine ", Boris Vian " Je suis snob ".

Chronique lecture : " Indian Creek " de Pete Fromm chez Gallmeister et Boris Vian...

Rendez-vous le jeudi 17 avril avec Xavier Demerliac de L'Attirail !

Biz à l'œil !