Pat'blabla opère à Gaza !

Le Professeur Dominique Le Nen, spécialiste de la chirurgie de la main et auteur, a effectué 28 missions dans la bande de Gaza et en Cis-Jordanie, depuis 2003... Malheureusement, l'actualité fait que nous pouvons de nouveau évoquer la 3ᵉ édition de son livre " De Gaza à Jénine, tant que la guerre durera " chez L'Harmattan.

Programmation musicale : Rod Stewart " Da ya think i'm sexy ? ", Melody Gardot " C'est magnifique " (choix de l'invité), Irracible " Porcherie ", Dropkick Murphys " Rose Tattoo ", Tang Trêve chante Nick Cave " Sad waters ", Générique de fin Roger Glover " Love is all ".

Chronique lecture : Dominique Le Nen lit un poème de Baudelaire et présentation de " Hurlements " de Alma Katsu chez Sonatine Éditions.

Bonne année à tous et rendez-vous le jeudi 23 janvier, avec Tang Trev chante Nick Cave !

Biz à l'œil