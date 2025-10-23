Vraiment Pat'blabla avec Dominique Julien et Dominique Caubet !

Incroyable retour de Pat'blabla pour une quatrième saison et la 45 e émission ! Avec l'auteur et professeur de philosophie Dominique Julien, pour son neuvième et dernier livre chez Les Impliqués Éditeur, " Les éditions Femina ont refusé votre manuscrit ".

Pat et M. Seb accueillent aussi au phoner, la réalisatrice, autrice et universitaire Dominique Caubet, pour son film-documentaire " Dima punk ! (Toujours punk !), que l'on peut voir par exemple sur Viméo, ainsi que pour son livre avec Amine Hamma, " Jil et Klam, poètes urbains " aux Éditions du Sirocco, qui traite joliment de la contre-culture marocaine, à partir des années 2000... Biz à Davy en fin d'émission !

Programmation musicale : M.A.O. Cormontreuil " Baby Han ", générique de Starsky et Hutch (choix de l'invité), Dalida et Alain Delon " Paroles, paroles ", Beirut " Elephant gun ", Hoba Hoba Spirit " 60 % ", Roger Glover " Love is all ".

Rendez-vous le jeudi 6 novembre

Biz à l'œil