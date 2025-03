Pat'blabla voyage avec Didier Labouche !

Éditeur brestois, à l'origine du lieu de vie " Le Chenal " à Melon en Porspoder, Didier Labouche a surtout créé les Éditions Géorama il y a maintenant plus de 25 ans !

Le voyage à travers les parutions de livres-objets, c'est aussi une grande partie de sa vie... Le sport y trouve aussi sa place (basketteur, fan du Stade Brestois...)... Pat'blabla se devait de raconter Didier Labouche, tout juste revenu d'un séjour en Ouzbékistan... Livres, trains vers l'ailleurs, arpenteur de l'Europe de l'Est ou de l'Amérique du Sud, des rêves à la réalité, Pat et M. Seb se sont évadés avec leur invité durant une heure...

Chronique lecture avec Géorama : " Rade de Brest " de Anne Bergogne et Luc-Christophe Guillerm, " Algérie, une histoire millénaire " de Frédéric Soreau, " Sur la route de la Pachamama " de Angélique Mangon, " Haïkus du jazz " de Gildas Java et Anne Bergogne, " Proverbes et dictons de Mongolie ", de Marc Alaux et Charlotte Marchina...

Programmation musicale : Madness " Night boat to Cairo ", L'Attirail " Zouaveland " (choix de l'invité), Bregovic et Kusturica " Ederlezi ", Miossec " Tonnerre de Brest ", Manon Solo " Je taille ma route "...

