Pat'blabla reçoit David Penberthy, chanteur de La Lucha Libre

35e de Pat'Blabla

David Penberthy et La Lucha Libre sont de retour !

"Song from Beldam" est le 5e album du groupe brestois La Lucha Libre ! Le chanteur anglais a passé une heure en compagnie de Pat et M. Seb, dans une ambiance toujours aussi digressive et rock'n'roll...

Originaire des Cornouailles anglaises et installé aujourd’hui à Plougastel-Daoulas, le musicien et chanteur de 62 ans s'est fait une belle place dans le milieu musical breton, avec une petite percée hexagonale (cité dans les magazines spécialisés), aux côtés de ses amis de La Lucha Libre.

David, avec sa guitare, a joué en direct So still...

Chronique lecture : BD Revoir Comanche de Romain Renard, chez Le Lombard.

Programmation musicale :

🎵 R.E.M. – It’s the End of the World… (choix de l’invité)

🎵 La Lucha Libre – Coming So Fast et Hold On

🎵 David Bowie – Life on Mars

📅 Rendez-vous le jeudi 6 mars avec Didier Labouche, des éditions Géorama...

Biz à l'œil !