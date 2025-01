Pat'blabla grimpe aux arbres avec David Happe

Pour cette dernière de Pat'blabla avant l'été, Patrice Salaün et M. Seb reçoivent l'expert arboricole et auteur naturaliste David Happe.

Le Nordiste de naissance, installé en Rade de Brest depuis trois ans, vient de sortir son 4e livres, aux éditions Le Pommier, " Gardiennes de la nature ".

Dans le cadre de la chronique " On parle littérature ", David Happe nous présente " Je suis une île " de Tamsin Calidas, chez Dalva et qui est sorti en poche chez 10/18.

Quant à nous, on évoque la sortie du numéro 7 du mook Glaz, chez Coop Breizh.

Programmation musicale : Queen " I want to break free ", Jean-Louis Murat " J'ai fréquenté la beauté " (choix de l'invité), Eddy de Pretto " Love'n'tendresse ", Rock Room " Tout va bien ", générique de fin Roger Glover " Love is all ".

On se retrouve pour la reprise 2024...

Bon été et bise à l'œil