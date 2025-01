Pat'blabla reçoit " Straed " en plein cadre !

Pour cette 31ᵉ de Pat'blabla, Pat et M. Seb reçoivent le fanzine " Straed ", dédié au collectif de photographes de rues brestois, avec Christelle Hall et Daniel Molinier.

Le numéro 5 de " Straed " (rue en breton) sortira en décembre et peut toujours être commandé sur le site de Straed... Vous pouvez aussi le découvrir sur Instagram et Facebook.

Programmation musicale : The Trashmen " Surfin bird ", Kiesza " Hideaway " (choix de l'invité), Kevin Morby " Beautiful strangers " (choix de l'invitée), Daniel Darc " Je me souviens, je me rappelle ", générique de fin Roger Glover " Love is all .

Chronique bouquins : " Les furtifs " d'Alain Damasio, " On était des loups " de Sandrine Colette et " Le sous-marin " de Stéfane France.

Rendez-vous le jeudi 12 décembre avec le dessinateur Erwan Obion

Bise à l'œil