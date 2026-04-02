Pour la 55ᵉ de Pat'blabla, M. Seb et Pat reçoivent l'illustrateur Lenaïc Vilain, ainsi que Fred et Raph' pour le Brest Tattoo Fest 2, qui se déroulera les 18 et 19 avril 2026, à l'Astrolabe au Relecq-Kerhuon.

Pour tout savoir du Brest Tattoo Fest 2e édition et prendre son billet

Lenaïc Vilain est l'auteur de Tribunes, chroniques de gradins, édité chez Vraoum

Programmation musicale : Djo " Basic being basic ", Viagra boys et Ami Taylor " In spite of ourselves ", 8°6 Crew " Le contrôle " (choix de Lenaïc Vilain), Attaque souple " Protocole bagarre ", Roger Glover " Love is all ".

Chronique lecture : Foot manifesto de Mickaël Correia et Sébastien Thibault, Éditions Divergences.



Rendez-vous le jeudi 16 avril 2026 avec Johnny Montreuil !