Emilienne Kerhoas, de Saint-Cadou au Faou !

Pour cette 21e de Pat'blabla, M. Seb et Patrice Salaün reçoivent Aïcha Dupoy-de-Guitard et Alain-Gabriel Monot, pour la sortie aux éditions Calligrammes de "Soie du feu sur l'étoffe du ciel, une vie d'Emilienne Kerhoas".

Les photos sublimes d'Aïcha, le texte fluide et sensible de Alain-Gabriel, les poèmes de la poètesse-institutrice nous emportent ailleurs...



Chronique littéraire : "Drôle de temps" de Joe Hill au Livre de Poche Imaginaire. Choix des invités : "Rêves arctiques" de Barry Lopez pour Aïcha et "Les mots" de Jean-Paul Sartre, pour Alain-Gabriel.

Programmation musicale : AC/DC "Back in black", The Rolling Stones "Love in vain" (choix de l'invité), Eddie Vedder "The wolf" (choix de l'invitée), Dick Annegarn "Sacré géranium", générique de fin Roger Glover "Love is all ".

Vous pourrez rencontrer le duo au salon du livre du Conquet ce week-end et le 19 mai à la salle communale de Saint-Cadou.

Rendez-vous le jeudi 9 mai pour Pat'blabla

Bise à l'œil