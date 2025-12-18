Pat’blabla reçoit Splann ! et le Collectif RSA/Brest

Le mercredi 3 décembre dernier, le président du Conseil départemental du Finistère, Maël de Calan, présentait un bilan d’étape sur le plan RSA (Revenu de solidarité active), dans les locaux d’Armor Lux à Quimper. Splann !, média indépendant d’enquêtes en Bretagne, s’est vu refuser l’entrée à la soirée.

Pat’blabla et Transistoc’h ont décidé de donner la parole à Splann !, avec la présence du journaliste Kristen Falch’on, ainsi qu’au collectif Assemblée RSA/France Travail Brest, avec Gustave, Bruno et Gaëlle.

Programmation musicale : Wet Leg, « Chaise Longue » ; Richard Gotainer, « Poil au tableau » ; Dalle béton, « Doudoune sans manches » (choix de l’invité) ; Vulves assassines, « La retraite ».

Rendez-vous le jeudi 8 janvier 2026 avec Jean-Charles Guichen.

Biz à l’œil.