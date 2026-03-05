Pat'blabla et l'histoire du "K barré"!

Publié le 06/03/2026
Pour cette 53e émission, Pat’blabla accueille Yann Riou, spécialiste de la langue bretonne.

À cette occasion, il vient présenter l’ouvrage Le K barré, lettre interdite, coécrit avec Jacques André et publié aux éditions Locus Solus.

Au programme musical :
Rock is couleurMon pote Dario
Jim CroceYou Don’t Mess Around with Jim
The Durutti ColumnOtis (choix de l’invité)
Moon MartinBad News
XTCMaking Plans for Nigel
Roger GloverLove Is All

Chronique lecture :
L’accent du souvenir, de Bernard Cerquiglini

Rendez-vous le jeudi 19 mars avec Pierre Malma.