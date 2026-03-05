Pat'blabla et l'histoire du "K barré"!Publié le 06/03/2026
Pour cette 53e émission, Pat’blabla accueille Yann Riou, spécialiste de la langue bretonne.
À cette occasion, il vient présenter l’ouvrage Le K barré, lettre interdite, coécrit avec Jacques André et publié aux éditions Locus Solus.
Au programme musical :
Rock is couleur — Mon pote Dario
Jim Croce — You Don’t Mess Around with Jim
The Durutti Column — Otis (choix de l’invité)
Moon Martin — Bad News
XTC — Making Plans for Nigel
Roger Glover — Love Is All
Chronique lecture :
L’accent du souvenir, de Bernard Cerquiglini
Rendez-vous le jeudi 19 mars avec Pierre Malma.