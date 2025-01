Pour cette 20e de Pat'blabla, M. Seb et Patrice Salaün reçoivent l'auteur Hervé Bellec.

Que ce soit dans l'Instant C ou Pat'blabla, Hervé Bellec est devenu au fil du temps un peu le parrain de toutes nos émissions, revenant nous voir à chaque saison.

Son dernier opus "La balade de Bob Kerjan ", livre second, est sorti chez Géorama.

Hervé Bellec revient de "La foire aux livres" de Bruxelles...

Programmation musicale : Johnny Jane " Normal ", The Stone Roses ", " I wanna be adored ", Bashung ", " Il voyage en solitaire " (choix de l'invité), Eric Cantona " The friends we lost ", générique Roger Glover " Love is all ".

Chronique littéraire : " Wayward Pines " épisode 1 : révélation. De Blake Crouch aux éditions Gallmeister (Totem).

Livre de l'invité : " Tête de paille " de Caroline Troin chez Locus Solus.

Rdv le jeudi 25 avril avec la photographe Aïcha Dupoy de Guitard et Alain Gabriel Monot pour "... Une vie d'Emilienne Kerhoas ".

Bise à l'œil