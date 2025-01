Patrice et M.Seb reçoivent ce jeudi 15 février Claude Arnal de l'association "Trajectoire et Termaji"

Claude Arnal vient évoquer le film "Ithaka, le combat pour libérer Assange" qui sera diffusé vendredi 16 février au PL Guérin à Brest (20 h, projection/discussion).

Le journaliste australien Julien Assange est emprisonné depuis 13 ans pour espionnage, au sujet de l'affaire Wikileaks et de la vidéo "Collateral murder" (à visionner sur Youtube).

Programmation musicale : The Clash "London calling", Bonnie Prince Billy "Blood of the wine", Bashung "La nuit je mens" (choix de l'invité), Thomas Fersen "Bijou" et le générique de fin Roger Glover and guests "Love is all".

Le jeudi 29 février dans Pat'blabla, la restauratrice d'art Céline Guern.

Bise à l'œil