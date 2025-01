Heureux qui comme Explore aux éditions Locus Solus, a vu le jour sous la plume de Cécile Peltier, un livre illustré par Antoane (Les bédéastes imageurs). La journaliste " free-lance " y a écrit dix contes pour fêter les dix ans de la fondation Explore, du marin Roland Jourdain et de Sophie Jourdain-Vercelletto. On cause biodiversité, déchets plastiques, science...

Mais on parle aussi de littérature, avec les lectures de l'invitée : " Le dernier des siens " de Sybille Grimbert et " Le nageur " de Pierre Assouline. Et Patrice Salaün présente " Un coin de terre en Cévennes " carnet de voyage d'Agathe Beaudouin, chez Atelier Baie.

Programmation musicale : Carlos " Señor météo ", Klaus Nomi " Simple man ", Armand Amar " Cume dedecit " (choix de l'invitée), The B52's " Planet claire ", Générique Roger Glover " Love is all ".

