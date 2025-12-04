Pat bla bla soutient les Roches-blanches, squat de Douarnenez, qui est aussi une friche artistique, en pleine lutte pour préserver cet habitat alternatif dont la mise aux enchères est prévue le 17 décembre 2025 au tribunal de Quimper.

C'est pour soutenir le squat de Douarnenez les Roches-Blanches que cette semaine Pat'blabla et Transistoc'h reçoivent Lala et Marouane, deux des personnes qui occupent les lieux.

Le samedi 13 décembre 2025, dès 9 h une marche est organisée au départ du squat, pour soutenir les habitantes et habitants des Roches-Blanches. Le bâtiment et son terrain en bord de mer seront mis aux enchères au tribunal de Quimper le mercredi 17 décembre 2025.

Programmation musicale :

Sinkane U'huh

Tears for Fears Mad world

Gender Panik L'appart est trop petit " (choix de Lala),

Los Fastidios Take a stand,

Gilles Servat La blanche hermine

Jean-Michel Le Boulanger, président du festival " Étonnants voyageurs " a publié une très belle nouvelle sur son blog, concernant les Roches-Blanches !

Rendez-vous le jeudi 18 décembre 2025 avec David Happe dans Pat blabla.