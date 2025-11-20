Dans cette 47e édition de Pat bla bla, Patrice et M.Seb accueillent le chanteur et guitariste Mickael Guerrand.

Pour la 47e de Pat'blabla, Pat et M. Seb reçoivent le chanteur brestois Mickaël Guerrand pour son 7e album " Vu comme ça ".

Des rires, du sarcasme, de la révolte et deux morceaux en direct, si si !

Programmation musicale :

Kazero " Thaï nana ",

Mick Guerrand " Gratte-ciel ",

Johnny Cash " The man comes around " (choix de l'invité),

Mick Guerrand " Goodbye America ",

Colette Magny " Melocoton ",

Roger Glover " Love is all ".

Chronique lecture : BD " Amour passion et CX Diesel " de Fab Caro et Ben Grrr aux éditions Fluide Glacial.

Rendez-vous le jeudi 4 décembre 2025 pour la prochaine !

Biz à l'œil