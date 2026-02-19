Publié le 19/02/2026

Le guitariste Jean-Charles Guichen est venu présenter dans Pat'blabla, son dernier album " Panorama ". Entre hommage appuyé à Soïg Siberil et deux morceaux en direct, une heure n'aura pas suffit pour évoquer les 40 ans de carrière du Quimpérois ! Programmation musicale : Steve Miller Band " Abracadabra ", Guichen live " Dreist mor ha douar ", Led Zeppelin " Stairway to heaven " (choix de l'invité), Horizontal Francis " Gros balèze ", Guichen live " The breton roots ", Jean-Charles Guichen " Ma dousig "... Au phoner : " Les Rockers solidaires du Secours Populaire " avec Thierry Cloatre et Stéphane Le Goff, vendredi 27 février dès 19 h au Vauban... Rendez-vous le jeudi 5 mars avec Yann Riou.