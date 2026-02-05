Publié le 05/02/2026

Pat'blabla et David Happe... nature ! Pour la 51e de Pat'blabla, Pat et M. Seb reçoivent l'expert arboricole et auteur David Happe pour son dernier ouvrage aux Éditions Le mot et le reste, " Plantes rescapées, récits de sauvetages "...

Programmation musicale : House of pain " Jump around ", Billy Bragg " City of heroes ", Brieg Guerveno " Piv'vin " (choix de l'invité), Crache " Mécanique antipathique ", Bad Bunny " La mudanza "...

Chronique lecture : Mathias Bonneau " Bûcheron " aux Éditions du Seuil

Rendez-vous le jeudi 19 février avec Jean-Charles Guichen

Biz à l'œil