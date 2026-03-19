Pierre Malma, un " touche à tout " dans Pat'blabla !

Pour la 54e de Pat'blabla, Pat et M. Seb reçoivent l'illustrateur, le graphiste et touche à tout Pierre Malma !

Pat découvre le dessinateur en 2018, dans la revue de bande dessinée brestoise " Casiers ", associé au scénariste Arnaud Le Gouéfflec.

Un grand coup de cœur et huit ans plus tard, l'artiste brestois multiplie les collaborations et les expositions dans les galeries parisiennes et lieux atypiques brestois...

Programmation musicale : Depeche Mode " Enjoy the silence ", Général Elektriks " Pick up the pieces " (choix de l'invité), Joy Division " Atmosphere ", Odeurs " Le cri du kangourou ", Starshooter " Machine à laver ", Roger Glover " Love is all ".

Chronique lecture : " Tamata et l'alliance " de Bernard Moitessier

Rendez-vous le jeudi 2 avril avec Lenaïc Vilain