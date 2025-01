L'Ulamir centre social de la presqu'île de Crozon et l'association On se rencontre s'unissent dans le projet Part'âge qui vise à lutter contre l'isolement des personnes, notamment âgées. Rendez-vous à la salle polyvalente de Telgruc-sur-Mer le 1er juin 2024 pour une première rencontre.

C'est autour d'un goûter “Part’âgé” que vous pourrez découvrir le projet qui entend tisser des liens entre vous et le reste du monde ! Apportez de quoi garnir votre crêpe !

Vous profiterez d'une animation intitulée “Entre lien et part’âges” pleine de douceur et d'humour sur le thème du lien, de la solidarité et des relations intergénérationnelles.