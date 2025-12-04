L'Horizon, bar de saint Martin, de Rindra et aussi de Kim

Au début des années 2000, le bar l'Horizon situé dans le quartier Saint-Martin était tenu par Kim un pur brestois venu d'Extrême-Orient. Un lieu où je prenais plaisir à aller avec mes copains Hugues, Alexandre et Jules. Au printemps dernier, j'y suis retourné. Kim nous a quittés mais j'y ai retrouvé la même chaleur humaine, grâce à Rindra. Dans cette émission, elle nous parle de son parcours, commencé en Suisse en passant par Madagascar et l'Allemagne, avant une installation définitive sur ce qu'elle appelle le caillou brestois. Elle parle aussi de sa fidélité à Kim et à l'esprit des lieux. De sa volonté de continuer à faire un lieu où les gens apprennent à se connaitre, à se parler, d'où qu'ils viennent, autour d'un verre et d'une musique entraînante, les mercredis grâce aux jam sessions et les autres jours grâce aux disques choisis par elle ou par les clients.