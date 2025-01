Le Parc naturel régional d'Armorique aidera 10 communes de son territoire à remettre du végétal dans les centres-bourgs : cours d'écoles, cimetières, rues ou places centrales... l'enjeu est bien de favoriser la trame verte et bleue qui protège la biodiversité et l'eau et absorbe le carbone.

photo : La nature en ville au Faou / crédit : Estelle Cléach PNRA

Le Parc naturel régional d’Armorique a lancé cette année un appel à manifestation d’intérêt auprès des communes pour mettre en avant la nature et préserver la biodiversité sur le territoire, l’une de ses missions phare. Végétalisation d’une cour d’école, d’un cimetière, de places dans les bourgs, création de vergers… Dix communes ont répondu à l’appel avec des projets concrets qui bénéficieront de l’aide du technique et financière Parc d’Armorique. Tous les projets candidats ont été retenus et se partageront les 200 000 euros.

Il s'agit de préserver la trame verte et bleue, autrement dit de limiter la fragmentation des milieux naturels et de réintroduire la nature dans les espaces urbanisés. Cette re-naturation permettra concrètement d'augmenter l'absorption du carbone mais aussi des polluants, de limiter le ruissellement des eaux et donc leur préservation (dés-imperméabilisation des sols) et d'offrir des habitats aux espèces animales et végétales sauvages. En outre, l'intérêt paysager est évident.



Les projets sélectionnés :

- Aide au financement de l’étude pour la végétalisation de la cour de l’école élémentaire Marie-Curie de Châteaulin

- Aide au financement des travaux pour la végétalisation des places de la commune de Commana

- Aide au financement des travaux pour la végétalisation d’une entrée de bourg à Dinéault

- Aide au financement des travaux pour la végétalisation de l’école publique Per-Jakez-Helias de Hanvec

- Aide au financement de l’étude et des travaux pour pérenniser et conserver la lignée d’arbres quasi-centenaires de la commune du Faou

- Aide au financement des travaux pour la végétalisation de l’espace de loisir de Logonna-Daoulas

- Aide au financement- de la création de vergers sur la commune de Plounéour-Menez

- Aide au financement de l’étude et des travaux pour la végétalisation de la cour de l’école, de la place de la mairie et des abords de la salle polyvalente sur la commune de Rosnoën

- Aide au financement des travaux de la végétalisation du centre-bourg de Sizun

- Aide au financement de l’étude et des travaux pour la végétalisation du cimetière de la commune de Telgruc-sur-mer

Les projets seront réalisés en 2024/2025.