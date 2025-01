Le Parc naturel régional d'Armorique met en valeur son patrimoine naturel et nous propose de le découvrir en s'amusant avec à l'occasion des Journées du patrimoine, les 21 et 22 septembre 2024, au domaine de Menez Meur à Hanvec. Et d'autres nouveautés s'annoncent cet automne.

Les Journées européennes du patrimoine des 21 et 22 septembre 2024 seront l'occasion pour le Parc naturel régional d'Armorique d'accueillir le public autour de ces patrimoines naturels particulièrement présents à Menez Meur à Hanvec : paysages de landes et tourbières des monts d'Arrée, animaux de races traditionnelles élevées en Finistère, herbiers de zostères de la rade de Brest, sans oublier la géologie qui a permis au PNRA d'obtenir le label Géoparc Unesco.

Le programme des Journées du patrimoine les 21 et 22 septembre 2024

Le domaine de Menez Meur accueillera le public de 11h à 18h les deux journées de samedi et dimanche et l'entrée sera gratuite.

Au programme : jeux de piste, balades guidées à la découverte des landes, exposition, visite de la ferme pédagogique, plongée immersive en rade de Brest, chamboule-tout, animations pour toute la famille... Le programme détaillé est ici.

On pourra également assister à Floe un spectacle/performance de l'artiste Jean-Baptiste André (acrobate et danseur) sur une structure du plasticien Vincent Lamouroux, le dimanche 22 septembre 2024 à 15h03 et 17h03.

Les crêpes de Ti Karin' rassasieront petits et grands gourmands.

Les outils ludiques du Parc d'Armorique pour découvrir et préserver le patrimoine naturel

Lors des Journées, on pourra notamment tester la plongée immersive en rade de Brest à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. On peut donc nager au fond de l'eau et découvrir les richesses naturelles (mais fragiles) de cet écosystème particulier : herbiers de zostères et champs de blocs. Il existe bien d'autres outils qui sont utilisés à l'occasion des rencontres avec le public, comme des jeux. Ou bien des cartes, carnets, affichettes et autres ressources à télécharger gratuitement en ligne sur le site internet du PNRA. On peut aussi se les procurer en version papier dans les maisons du Parc. Tous permettent de transmettre les bons réflexes et comportements à adopter quand on se promène dans les milieux sauvages du territorie.

Un appel à projets pour les scolaires autour de la préservation de la nuit

Chaque année, le Parc d’Armorique lance aux écoles de son territoire un appel à projet scolaire. Alimentation, zones humides, géologie… 6 à 8 classe du CE2 à la 6ᵉ planchent sur le thème proposé ; cette année « La nuit, est ce que tout le monde est endormi ? ». Les classes participantes sont accompagnées sur le plan financier, pédagogique et logistique jusqu'à l’événement de restitution collectif qui permet à toutes et tous les élèves d'échanger sur leurs découvertes de l'année. On peut répondre à l'appel à projets jusqu'au 9 novembre 2024.

Sensibilisation et mobilisation des publics au PNR

Le Parc naturel régional d’Armorique - Géoparc mondial UNESCO s'est doté d'une direction Sensibilisation & mobilisation qui non seulement fait connaître aux publics variés les richesses naturelles du territoire, mais incite aussi à l'action pour contrer les dangers qui les menacent. Elle conjugue donc les différentes missions liés à la communication, aux projets pédagogiques, à la médiation et l'accueil du public dans les maisons du Parc (le domaine de Menez Meur dans les monts d'Arrée et l'écomusée d'Ouessant) et hors les murs.