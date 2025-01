Dans le cadre d'un projet européen Leader, le Parc naturel régional d'Armorique lance la campagne « Ma ferme, demain » pour accompagner la transmission des exploitations agricoles du territoire et assurer la diversité et la durabilité des productions futures.

La campagne "Ma ferme, demain" sur le site internet du PNR d'Armorique

Photo de couverture : Solenn Larzul, chargée de mission développement agricole et alimentaire du PNRA - crédit Marielle Chaumien, PNRA

Le Parc naturel régional d'Armorique s'est doté d'un Projet alimentaire de territoire (PAT), témoin d'une politique volontariste en matière agricole. On a pu suivre ces dernières années l'espace-test élevage du domaine de Menez-Meur qui a permis à deux éleveurs de disposer de terres pour lancer leurs activités (élevage ovin, apiculture, volaille).

Des terres agricoles convoitées et un foncier peu adapté à la demande des jeunes

Cette expérimentation a d'ailleurs souligné l'une des difficultés qui s'impose aux candidates et candidats à l'installation agricole : la rareté des terres, l'inadaptation du foncier agricole. On constate que le profil des nouveaux agriculteurs change puisque 70% des candidats à l’installation sont non issus du milieu agricole (NIMA) et beaucoup désirent s’installer dans le cadre d’une reconversion professionnelle, sur des petits projets diversifiés et axés sur la qualité des produits et les circuits courts. De leur côté, les cédants ont tendance à privilégier la facilité : vente des parcelles pour l'agrandissement des exploitations voisines sans reprise des bâtiments, ce qui accroit au passage le nombre de bâtiments à l'abandon et la concentration des terres. Cette raréfaction des terres accentue la pression foncière soumise par ailleurs à d'autres contraintes (artificialisation, projets urbains) ; les coûts de la reprise d'une exploitation agricole en sont renchéris.

Encourager la diversification des productions et leur durabilité

Face à la baisse du nombre d’installations agricoles (une installation pour trois départs), au vieillissement de la population des agriculteurs (la moitié d’entre eux a plus de 50 ans et cessera son activité dans les 10 prochaines années), on peut légitimement s'interroger sur l'autonomie alimentaire du territoire.

Le PNRA compte 632 exploitations agricoles, mais 80% sont orientées vers l'élevage (plus de la moitié en bovin). Les productions végétales, notamment maraîchères ou arboricoles, sont sous-représentées.

S'ajoute aux enjeux alimentaires ceux liés à la préservation de la biodiversité et aux bouleversements climatiques qui imposent d'orienter les productions vers des modes plus résistants aux sécheresses, inondations, pathologies, etc. L'agroécologie est à privilégier.

Avis aux agricultrices et agriculteurs qui souhaitent transmettre leurs fermes

Dans le cadre du programme européen Leader du pays de Brest, le PNR lance donc la campagne « Ma ferme, demain » avec plusieurs partenaires dont la Chambre d'agriculture, le Civam du Finistère, le Groupement des agriculteurs bio, le CIAP 29 et l'association Terre de liens. L'objectif est de recruter trois exploitations dont les propriétaires souhaitent cesser leur activité à plus ou moins long terme tout en ayant le souci de transmettre et conserver une ou des activité(s) agricole(s). Chaque ferme retenue fera l'objet d'un diagnostic, puis d'élaboration de scénarios de reprise, cette dernière pouvant être collective, avec répartition des terres entre plusieurs paysannes et paysans, mutualisation de bâtiments, d'équipements, etc.

Le territoire concerné est celui couvert par le pays de Brest donc les 22 communes des Communautés de communes du pays de Landerneau-Daoulas, de la presqu'île de Crozon et de l'Aulne maritime, de Pleyben-Châteaulin-Porzay.

Les étapes clés du projet