Ça y est ! Le Parc naturel régional d'Armorique bénéficie officiellement du label Unesco Géopark. C'est le résultat de 7 années de travail et d'implication de tout un territoire. Et d'autres tâches sont à venir.

Des roches parmi les plus vieilles de France, une ancienne chaîne de montagnes massive érodée mais encore visible (les rochs des monts d'Arrée), des traces de volcanisme, des fossiles pris dans d'anciens sédiments marins ... plus de 500 millions d'années d'histoire de notre planète se lisent dans les sols et le paysage du Parc naturel régional d'Armorique. Le territoire du PNRA comptait déjà d'une réserve géologique régionale (de la presqu'île de Crozon), il peut désormais brandir fièrement sa labellisation Géopark attribuée par l'Unesco. C'est un label lié aux sciences et au patrimoine naturel, plus récent que la labellisation des patrimoines culturels. On compte environ 150 Géoparks dans le monde et en France le Géopark d'Armorique est le 9e labellisé.

La labellisation Géopark, un projet de territoire

C'est le résultat d'un travail de fond commencé en 2017 par l'équipe du Parc naturel régional d'Armorique. C'est aussi la reconnaissance d'une identité du territoire spécifiquement liée à la géologie avec des activités économiques (agricoles liées aux sols, de carrière et d'extraction), une architecture et un patrimoine bâti (en kersantite, pierre du Roz, ardoise ou granit), une végétation (les landes liées aux schistes et quartzites), des sites touristiques (le chaos d'Huelgoat)....

La labellisation est une récompense et elle permet aussi de valoriser à l'échelle internationale le territoire et le travail collectif de toutes les structures ; ce peut être un levier pour l'obtention de financements (européens) et il faut y ajouter un effet protecteur puisque le label est réévalué tous les 4 ans et peut être perdu si les sites sont trop dégradés. Le label Géopark ne suppose pas de contraintes réglementaires mais une exigence générale.

7 ans de travail et de mobilisation de multiples structures et personnes

Le dossier scientifique a été constitué entre 2017 et 2019 (il a été validé à l'unanimité) ; les politiques ont été mobilisés bien sûr tout au long du projet ainsi que d'autres partenaires directement concernés comme la Maison des minéraux mais aussi d'autres musées, structures de visite, entreprises ou les associations comme notre radio. Car l'enjeu était enfin de conquérir le grand public, pas forcément attiré a priori par la géologie.

Il a fallu rendre plus visibles les actions du Géopark sur le territoire, par des panneaux notamment ou des documents comme le guide du Géopark d'Armorique, mais aussi d'autres réalisations comme le belvédère de Térénez, ou la nouvelle muséographie du domaine de Menez meur.

Le travail n'est pas terminé pour le PNRA. Il reste à accompagner les structures qui souhaitent mettre en place des propositions autour de la géologie, à encourager l'éducation des scolaires (un kit pédagogique avec une lithothèque est en place). Les recherches scientifiques se poursuivent par ailleurs et des événements célèbreront cette labellisation cet été 2024, on en saura plus à l'occasion du festival du centre de la terre les 18 et 19 mai 2024.

Ci-dessous, écoutez le point de vue des scientifiques et médiateurs scientifiques sur la labellisation Géopark