Dans le cadre d'un projet scolaire lancé par le Parc naturel régional d'Armorique, on écoute naître des créations naturalistes et artistiques à l'école de Morgat, autour de l'aire éducative marine et terrestre.

Les aires marines et aires terrestres éducatives sont des petits coins de nature à proximité des écoles, sur lesquelles les élèves peuvent observer, mais aussi mener des actions de préservation et de valorisation. Toutes les écoles n'ont pas la chance d'en avoir une, mais dans le Parc naturel régional d'Armorique, on est plutôt gâté. Le PNRA a d'ailleurs lancé des projets culturels autour de ces aires depuis plusieurs années. Ainsi, les enfants de Dinéault ont pu par le passé réaliser des podcasts autour de leurs aires. L'idée est à la fois de sensibiliser les enfants à la vie sauvage et à la biodiversité, tout en développant d'autres compétences : langage, géométrie, arts...

Cette année 2024-2025, quatre écoles ont pu participer à un projet mêlant art et sciences naturelles dans les écoles de Saint-Fiacre et Morgat (Crozon), Daoulas et Camaret. Le PNRA avait sollicité trois artistes du collectif L'enhardie pour accompagner les classes tout au long de l'année : Aurore Colliou, illustratrice naturaliste, Rachel Laprairie, plasticienne et musicienne et Anne Da Silva, plasticienne et sculpteure.

Des animaux architectes et du patrimoine humain

À l'école primaire de Morgat, les élèves de CP, CE& et CE2 de Julie Roguès ont accès à une aire à la fois marine et terrestre : l'anse du Kador est prolongée par un petit bois et c'est ce dernier qui a particulièrement attiré l'attention, surtout après la tempête Ciaran. Les enfants ont choisi de réaliser des abris pour les animaux du bois, en imitant les techniques d'architecture et de construction de ces insectes, arthropodes ou oiseaux.

Il fallait donc utiliser des matériaux naturels : argile, terre, sable, cailloux, fougères, joncs, aiguilles de pin, mousses, etc. Sans colle ni ruban adhésif, il a fallu assembler le tout en façonnant, creusant, perçant, tissant, agglomérant... Au passage, on a aussi découvert les constructions humaines de l'aire : fort du Kador, phare... Quand les abris, nids douillets, mangeoires pour oiseaux, parcs de jeux pour cloportes ou fourmis ont été prêts, ils ont été déposés dans le bois.

En juin 2025, les 92 élèves des quatre écoles ont convergé vers Morgat pour la création finale : un "Carnet de regards" qui célèbre une fois de plus la nature et ses richesses, toutes proches !